Ipsen dopé par sa guidance rehaussée

(Boursier.com) — Ipsen bondit de 5% sur les 90 euros en bourse, après ses solides résultats financiers. Le groupe affiche une croissance des ventes totales au S1 2021 de 11,0% à taux de change constant, soit 6,5% en données publiées, pour un montant de 1.350,3 millions d'euros. La croissance des ventes totales du groupe au T2 2021 est de 16,8%, soit 12,7% en données publiées, pour un montant de 691,8 millions d'euros. Le résultat opérationnel des activités est de 479,8 millions d'euros sur le semestre (vs S1 2020 : 410,2 ME). Le résultat opérationnel IFRS est de 412,2 millions d'euros (vs S1 2020 : 249,8 ME). La marge opérationnelle des activités atteint 35,5% (S1 2020 : 32,3%) et la marge opérationnelle IFRS 30,5% (vs S1 2020 : 19,7%). Le résultat net consolidé des activités se situe à 359,8 ME soit 4,31 euros par action. Le résultat net consolidé IFRS atteint 303,3 ME et 3,64 euros par titre, en hausse de plus de 36%.

La structure financière est saine, avec une diminution de la dette nette à 336,5 millions d'euros, en baisse de 188,7 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2020. le groupe revoit en hausse ses objectifs financiers 2021, avec une croissance des ventes totales supérieure à +8% (objectif précédent : supérieure à +4%) et une marge opérationnelle des activités d'environ 32,0% (objectif précédent : supérieure à 30,0%).