Ipsen : données positives pour un essai pivot de Phase III dans le traitement du cancer de la prostate métastatique

(Boursier.com) — Exelixis et Ipsen annoncent que l'étude pivotale de Phase III CONTACT-02 a atteint l'un des deux critères d'évaluation principaux, démontrant une amélioration statistiquement significative de la survie sans progression (SSP) lors de l'analyse préliminaire. L'essai CONTACT-02 consiste à évaluer le cabozantinib (CABOMETYX) en association avec l'atezolizumab par rapport à un deuxième nouveau traitement hormonal chez les patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (CPRC) et d'une maladie mesurable des tissus mous qui avaient déjà été traités avec un nouveau traitement hormonal.

Dans le cadre d'une analyse intérimaire prévue au protocole pour le critère d'évaluation principal de la survie globale (SG), qui a été menée parallèlement à l'analyse préliminaire du critère d'évaluation principal de la SSP, une tendance à l'amélioration de la SG a été observée. Cependant, les données se sont révélées immatures et n'ont pas atteint le seuil statistiquement significatif. Par conséquent, l'essai se poursuivra jusqu'à la prochaine analyse de la SG comme prévu.

Les profils d'innocuité de l'association cabozantinib-atézolizumab étaient comparables à ceux habituellement observés en monothérapie. En outre, aucun nouveau signal d'innocuité n'a été identifié avec le traitement combiné.

"Ces résultats positifs de CONTACT-02 sont extrêmement encourageants compte tenu du besoin d'options thérapeutiques supplémentaires, non-cytotoxiques et non-chimiothérapiques pour cette population de patients, " a déclaré Neeraj Agarwal M.D., FASCO, Professeur et Presidential Endowed Chair of Cancer Research au Huntsman Cancer Institute, de l'université de l'Utah et investigateur principal de l'essai. "Le cabozantinib, en association avec l'atézolizumab, représente une potentielle nouvelle option thérapeutique pour les patients atteints d'un cancer de la prostate résistant à la castration et nous avons hâte de partager l'ensemble des données lors d'un prochain congrès médical".

"Le cancer de la prostate est le deuxième cancer le plus fréquent chez l'homme à travers le monde. Le besoin en nouveaux traitements innovants est donc important, notamment pour les patients dont le cancer évolue vers la forme métastatique résistante à la castration", a déclaré Howard Mayer, Vice-Président Exécutif et Directeur de la Recherche et du Développement d'Ipsen. "Ces résultats représentent les premières données positives obtenues dans cette indication pour un inhibiteur de la tyrosine kinase en association avec une immunothérapie. Nous nous engageons à discuter de ces résultats avec les autorités réglementaires et avons hâte de poursuivre nos recherches sur le bénéfice potentiel du traitement pour une population de patients à un stade aussi difficile de la maladie".