Ipsen : données positives de phase III pour Onivyde

(Boursier.com) — Ipsen a annoncé ce vendredi des résultats positifs dans le cadre de son essai pivotal de Phase III, nommé NAPOLI 3, évaluant un traitement expérimental avec Onivyde (injection d'irinotécan liposomal), un inhibiteur liposomal de la topoisomérase à circulation longue, chez les patients non précédemment traités atteints d'un mPDAC, la forme la plus courante de cancer du pancréas. NAPOLI 3 comprenait 770 patients, répartis sur 205 sites dans 18 pays.

Dans le cadre d'une session de présentation d'abstracts partagés pour la première fois à l'occasion de l'édition 2023 du symposium sur les cancers gastro-intestinaux de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO GI), Ipsen souligne que son médicament expérimental Onivyde dans le schéma thérapeutique NALIRIFOX (irinotecan liposomal 50 mg/m2 + 5-FU 2400 mg/m2 + leucovorine 400 mg/m2 + oxaliplatine 60 mg/m2) démontre une amélioration statistiquement significative de la survie globale et de la survie sans progression par rapport au nab-paclitaxel en association avec la gemcitabine, avec un profil de tolérance gérable.

Le groupe pharmaceutique considère que ces résultats représentent une avancée potentielle dans un cancer agressif et difficile à traiter et prévoit de déposer une demande d'approbation auprès de la FDA, faisant suite à la procédure accélérée (" Fast Track Designation ") accordée en 2020. Onivyde est actuellement approuvé sur la plupart des marchés importants, y compris aux États-Unis, en Europe et en Asie, en association avec le 5-FU/LV dans le traitement des patients atteints d'un adénocarcinome métastatique du pancréas dont la maladie a progressé après un traitement comportant la gemcitabine. Onivyde n'est pas indiqué en monothérapie dans le traitement des patients atteints d'un adénocarcinome métastatique du pancréas.

Ipsen dispose des droits exclusifs de commercialisation pour les indications actuelles et futures d'Onivyde aux États-Unis. Servier, une société pharmaceutique internationale indépendante avec une présence mondiale dans 150 pays, est responsable de la distribution d'Onivyde en dehors des États-Unis et de Taïwan. PharmaEngine est une entreprise spécialisée en oncologie au stade commercial dont le siège est basé à Taipei et qui est responsable de la distribution d'Onivyde à Taïwan.