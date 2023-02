Ipsen : des résultats salués

(Boursier.com) — Ipsen grimpe de 3,8% à 102,8 euros en matinée, soutenu par une solide publication annuelle. Le groupe pharmaceutique a enregistré l'an passé un résultat net consolidé IFRS de 647,5 ME pour un chiffre d'affaires de 3,025 MdsE, en croissance de 8,5% à taux de change constant (14,4% en données publiées). Le résultat opérationnel des activités a progressé de 13,5% à 1,115 MdE.

"Notre stratégie d'innovation externe, soutenue par un bilan solide et une forte génération de cash-flow, a permis d'accroître le nombre de médicaments potentiels dont nous disposons dans nos trois aires thérapeutiques, et nous avons l'ambition d'élargir davantage le portefeuille de produits en R&D. Avec le Groupe entièrement focalisé sur la Médecine de Spécialité, les perspectives sont prometteuses, et reflètent notre engagement à apporter plus de médicaments aux patients et à assurer la croissance durable d'Ipsen", déclare David Loew, Directeur général d'Ipsen.

Ipsen vise pour l'exercice 2023, en intégrant la finalisation de l'acquisition d'Albireo, prévue pour le premier trimestre de l'exercice en cours, une croissance des ventes totales supérieure à 4%, à taux de change constant (sur la base des taux de change en janvier 2023, Ipsen anticipe un effet défavorable des devises de l'ordre de 2%) et une marge opérationnelle des activités d'environ 30%, hors impact potentiel d'investissements additionnels dans le cadre de l'innovation externe.

Ipsen a l'intention de communiquer des perspectives à moyen terme avant la fin de 2023 après la finalisation de l'acquisition d'Albireo, ainsi qu'un certain nombre de jalons d'étape de son portefeuille de produits en R&D.