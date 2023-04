Ipsen : des milliards à dépenser pour réaliser de nouvelles acquisitions

(Boursier.com) — Ipsen a soif d'acquisitions. Le groupe biopharmaceutique prévoit de dépenser des milliards de dollars pour réaliser des opérations de croissance externe alors qu'il accélère ses efforts pour se réinventer en se concentrant sur les médicaments innovants délivrés sur ordonnance. Ipsen estime ainsi pouvoir investir jusqu'à 2,5 milliards d'euros pour acquérir des produits innovants l'année prochaine, déclare David Loew, directeur général du laboratoire. Dans une interview accordée à 'Bloomberg', le dirigeant précise que la société dispose d'environ 1,5 milliard d'euros à dépenser cette année, à la suite de la finalisation de l'acquisition, pour 952 millions de dollars, du fabricant de thérapies contre les maladies rares du foie Albireo Pharma.

D.Loew, un vétéran de l'industrie qui a travaillé chez Roche Holding AG et Sanofi avant de prendre la direction d'Ipsen en 2020, a doublé la taille des équipes dédiées à la sélection des cibles potentielles, souligne l'agence. Il a également défini une mission plus claire pour l'entreprise, qui rivalise avec les Big Pharma pour des actifs attractifs, en se concentrant sur des créneaux et en promettant aux partenaires que leurs projets ne disparaîtront pas dans la bureaucratie d'une grande organisation. "Vous devez embrasser beaucoup de grenouilles pour trouver le prince", souligne D.Loew. "Nous examinons des milliers d'entreprises ou de composés par an".

Ipsen vise six à huit transactions par an, précise le DG. Le rythme pourrait s'accélérer après 2025, alors que la hausse des ventes du panier de nouveaux médicaments d'Ipsen renforce la puissance de feu de l'entreprise. Lorsque le dirigeant a rejoint le groupe en 2020, la société n'avait pas de pipeline de médicaments attrayants, mais elle est en bien meilleure forme maintenant, souligne le DG.

Ipsen prévoit d'augmenter ses dépenses de recherche et développement de 16% des ventes à environ 20% d'ici la fin l'année ou début 2024. Cette hausse des dépenses de R&D pèsera logiquement sur la marge opérationnelle 'core' cette année : la société a précédemment indiqué qu'elle tombera probablement à environ 30%, contre 36,9% en 2022. Cependant, l'acheminement de l'argent vers la R&D portera ses fruits avec des améliorations de marge d'ici 2025 environ, affirme D.Loew.