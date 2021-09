Ipsen : de nouvelles analyses ont été présentées lors de l'édition 2021 du congrès ESMO concernant Cabometyx

(Boursier.com) — Ipsen a annoncé la présentation de nouvelles analyses lors de l'édition 2021 du congrès de la European Society for Medical Oncology (ESMO) dans différentes formes de cancer chez les personnes traitées par Cabometyx (cabozantinib). L'analyse finale de l'étude pivotale de Phase III COSMIC-311 (Abstract LBA67) sera présentée, Cabometyx démontrant un bénéfice d'efficacité soutenu et cliniquement significatif par rapport au placebo chez les patients atteints d'un cancer de la thyroïde différencié réfractaire à l'iode radioactif (RAI-R DTC).

Sur une période de suivi médiane de 10,1 mois, Cabometyx a continué à démontrer une survie sans progression (PFS) médiane supérieure avec une réduction de 78% du risque de progression de la maladie ou de décès par rapport au placebo (rapport de risque [HR] : 0,22, 96% intervalle de confiance [IC] : 0,15 0,32; p<0,0001). Cette analyse finale est cohérente avec les données de l'analyse intermédiaire, présentées lors de la réunion annuelle 2021 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) et publiées dans la revue The Lancet Oncology, (HR : 0,22 ; IC 96 % : 0,13-0,36; p<0,0001).

D'autres données issues de l'analyse finale ont également confirmé que l'efficacité supérieure de Cabometyx était maintenue quelque que soit la thérapie ciblant le facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF) utilisée antérieurement.

Le profil de tolérance et d'efficacité établi à l'issue de l'analyse intermédiaire de COSMIC-311 a constitué la base d'une demande de modification de type II auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour une extension d'indication de Cabometyx dans le RAI-R DTC. Le 14 août dernier, l'EMA a validé la demande de modification de type II après avoir confirmé que le dossier de soumission était complet et entamé la procédure centralisée d'examen.

Le profil d'innocuité établi dans l'essai COSMIC-311 était cohérent avec celui précédemment observé pour cabozantinib et les événements indésirables (EI) ont été gérés avec des modifications de dosages.

Le taux d'arrêt du traitement en raison d'EI survenus sous traitement était de 8,8% pour le Cabometyx contre 0% pour le placebo. Des EI de grade 3/4 sont survenus chez 62% des patients ayant reçu Cabometyx contre 28% pour placebo, et aucun événement de grade 5 lié au traitement n'a été signalé.