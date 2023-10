Ipsen confirme ses objectifs financiers pour l'exercice 2023 :

(Boursier.com) — La croissance du chiffre d'affaires Groupe Ipsen au cours des 9 premiers mois de l'exercice est de 7,1% à taux de change constants à 2.309 ME, ou de 4,6% en données publié, tirée par la performance des plateformes de croissance, en hausse de 16,1%, avec Dysport (toxine botulique de type A) en progression de 24,7% et Cabometyx (cabozantinib) en hausse de 24,4%.

Cette performance inclut les contributions des nouveaux médicaments Bylvay (odevixibat), Tazverik (tazemetostat) et Sohonos (palovarotène).

De nouveaux progrès ont été réalisés dans le portefeuille de produits 'R&D', notamment l'approbation réglementaire et le lancement aux États-Unis de Sohonos dans l'aire thérapeutique des maladies rares ainsi que les premiers résultats de l'essai de phase III CONTACT-02 portant sur Cabometyx associé à l'atézolizumab en Oncologie.

David Loew, Directeur général d'Ipsen, a déclaré : "Le succès de la stratégie d'Ipsen se reflète une nouvelle fois dans la progression de nos ventes et du portefeuille de produits R&D depuis le début de l'année. Notre portefeuille a réalisé de bonnes performances dans les trois aires thérapeutiques, grâce à une exécution commerciale solide et aux résultats de notre stratégie d'innovation externe. Sur la base de cette dynamique commerciale soutenue, nous confirmons aujourd'hui nos prévisions pour l'ensemble de l'année.

Les développements positifs de notre portefeuille de produits 'R&D', comme l'autorisation de mise sur le marché de Sohonos aux États-Unis, continuent d'offrir des options supplémentaires aux patients dont les besoins médicaux ne sont pas encore satisfaits. Nous attendons au cours du dernier trimestre de l'année les prochaines étapes réglementaires pour elafibranor dans le cadre du traitement de la cholangite biliaire primitive et nous partagerons également des informations détaillées sur les opportunités de croissance de nos principaux médicaments et de notre portefeuille de produits R&D lors de notre prochaine journée investisseurs ("Capital Markets Day")".

Objectifs financiers pour l'année 2023

Ipsen confirme ses objectifs financiers pour l'exercice 2023 :

*Croissance des ventes totales du Groupe supérieure à 6%, à taux de change constant. Sur la base des taux de change moyen en septembre 2023, Ipsen anticipe un impact additionnel défavorable des devises de l'ordre 3,5% sur les ventes totales du Groupe.

*Marge opérationnelle des activités supérieure à 30% des ventes totales du Groupe.