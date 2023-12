Ipsen confirme la décision de la FDA d'accorder un examen prioritaire pour le dépôt du dossier de demande d'autorisation d'elafibranor dans le traitement de la cholangite biliaire primitive

(Boursier.com) — Ipsen et GENFIT ont annoncé que les autorités américaines (FDA : Food and Drug Administration) ont accepté le dépôt du dossier de demande d'autorisation (NDA : New Drug Application) du médicament expérimental elafibranor.

Le médicament expérimental, un double agoniste du récepteur activé des proliférateurs de peroxysomes (PPAR) alpha et delta (?,?), administré une fois par jour par voie orale, pourrait devenir le premier nouveau traitement de deuxième ligne contre la CBP, une maladie cholestatique rare du foie, depuis près d'une décennie. La date cible PDUFA de la FDA qui procède actuellement à un examen prioritaire est le 10 juin 2024.

L'Agence européenne du médicament (EMA : European Medicines Agency) a également validé la demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) d'elafibranor soumise par Ipsen. L'examen de la demande déposée auprès du Comité des médicaments à usage humain (CHMP : Committee for Medicinal Products for Human Use) de l'EMA a débuté le 26 octobre 2023.

Par ailleurs, une troisième demande d'approbation réglementaire d'elafibranor soumise simultanément a été validée pour examen par l'autorité réglementaire compétente au Royaume-Uni (MHRA : Medicines and Healthcare products Regulatory Agency).

"Nous nous réjouissons d'avoir soumis avec succès plusieurs demandes simultanées d'autorisation d'elafibranor, affirmant ainsi notre ambition d'apporter le plus rapidement possible un nouveau médicament indispensable au plus grand nombre de personnes vivant avec la CBP" a déclaré Christelle Huguet, Vice-Présidente exécutive et directrice de la Recherche et du Développement, Ipsen. "Il s'agit d'une maladie dans laquelle de nombreux patients subissent une détérioration de leur état de santé ainsi que des symptômes invalidants malgré le traitement qu'ils reçoivent. S'il est approuvé, elafibranor a le potentiel de changer la prise en charge de cette maladie difficile pour les personnes atteintes en leur offrant un nouveau choix de traitement en deuxième ligne, le nombre d'options efficaces étant actuellement limité."

La CBP est une maladie hépatique cholestatique auto-immune rare et progressive1 dans laquelle les voies biliaires du foie sont progressivement détruites2. L'atteinte des canaux biliaires peut limiter la capacité du foie à débarrasser le corps des toxines, contribuant aux lésions hépatiques et à l'apparition de tissu cicatriciel, menant à la cirrhose1,2,3. Les symptômes courants de la CBP incluent un état de fatigue généralisé et un prurit (démangeaisons) qui peuvent être particulièrement invalidants. En l'absence de traitement, la CBP peut entraîner une insuffisance hépatique ou, dans certains cas, la mort1 . La prévalence de la CBP est plus forte chez les femmes avec neuf femmes diagnostiquées pour chaque homme3. Une part importante des personnes vivant avec la CBP ne bénéficient pas des traitements existants.