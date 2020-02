Ipsen : comptes publiés

(Boursier.com) — Ipsen a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour l'année 2019 marqués par une croissance des ventes du Groupe de 15,8% (ventes publiées), soit de 14,8% à taux de change et périmètre de consolidation constants, tirée par la croissance des ventes de Médecine de Spécialité de 17,2%, reflétant la solide performance sur l'ensemble des produits et des zones géographiques. Les ventes de Santé Familiale ont reculé de -1,2%. Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe a atteint au global 2.576,2 millions d'euros.

La Marge opérationnelle des activités ressort à 30,4% des ventes, en hausse de 0,7 points. La Marge opérationnelle IFRS est à -1,3% des ventes, en baisse de 24,6 pts.

Les difficultés dans le programme de développement du palovarotène avec une suspension clinique partielle pour les patients âgés de moins de 14 ans et l'atteinte du critère de futilité lors de la seconde analyse intérimaire prévue au protocole pour l'essai de Phase III MOVE dans la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP), entraînent une perte de valeur partielle de 669 millions d'euros avant impôt.

Le Résultat net consolidé des activités est de 563 millions d'euros (+14,6% par rapport à 2018), avec un Résultat net des activités dilué par action en hausse de 14,1% à 6,74 euros. Le Résultat net consolidé IFRS représente une perte nette de 50 millions d'euros, et le résultat net IFRS par action correspond à une perte nette de 0,61 euro.

La structure financière reste solide, avec une Dette nette à la clôture de 1.116 millions d'euros et un ratio Dette nette / EBITDA à 1,3x. Le groupe confirme une solide génération de Free Cash-Flow à hauteur de 468 millions d'euros, en hausse de 2%, principalement tirée par une amélioration du Cash-Flow Opérationnel.

Le groupe annonce par ailleurs la proposition d'une distribution aux actionnaires de 1 euro par action au titre de l'exercice 2019, en ligne avec l'année précédente.

Concernant les objectifs 2020, ils passent par une croissance des ventes du groupe supérieure à +6% à taux de change constant et Marge opérationnelle des activités d'environ 30% des ventes.

Concernant les perspectives 2022, le groupe vise des ventes supérieures à 2,8 milliards d'euros et une Marge opérationnelle des activités supérieure à 28% des ventes.

Aymeric Le Chatelier, Directeur général et Directeur financier d'Ipsen, a déclaré : "2019 a été une nouvelle année d'excellente performance opérationnelle pour Ipsen, avec la poursuite d'une croissance des ventes à deux chiffres et l'amélioration de la marge opérationnelle des activités. Malgré les difficultés rencontrées avec le palovarotène, les fondamentaux du Groupe restent solides avec une franchise Médecine de Spécialité en croissance et une structure financière robuste, soutenue par une forte génération de Cash-Flow. Nous sommes déterminés à poursuivre avec rigueur l'exécution de notre stratégie pour délivrer ainsi une nouvelle année de croissance en 2020 et faire progresser les différents programmes de notre portefeuille de produits en 'R&D'. Nous avons également revu nos perspectives pour 2022 en tenant compte des récents évènements. Nous restons focalisés sur notre stratégie de 'R&D' d'innovation interne et externe visant à renforcer notre portefeuille de produits et réaliser une croissance pérenne pour les années à venir."