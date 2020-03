Ipsen communique une mise à jour relative au COVID-19

Ipsen communique une mise à jour relative au COVID-19









(Boursier.com) — Ipsen a communiqué aujourd'hui une mise à jour concernant l'impact de la pandémie de COVID-19 sur ses opérations globales. Les activités du Groupe sont affectées à divers degrés dans les zones géographiques touchées par le COVID-19, la situation étant très différente d'un pays à l'autre et en constante évolution.

Depuis le début de la crise sanitaire, Ipsen a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de ses employés dans le monde et assurer la continuité des activités afin que les patients puissent accéder à ses médicaments. Dans le cadre de ces mesures préventives et conformément aux directives des autorités de santé locales, Ipsen a instauré une interdiction des voyages ainsi qu'une politique de télétravail quand nécessaire et possible. Ipsen a également interrompu toute rencontre physique avec les professionnels de santé dans plusieurs pays. Les visiteurs médicaux travaillent actuellement à domicile et utilisent la technologie pour interagir virtuellement avec leurs interlocuteurs.

Ipsen dispose d'un portefeuille de produits robuste, composé de solutions thérapeutiques diversifiées, avec d'importants facteurs de différentiation ainsi que des formulations à action prolongée pour des pathologies chroniques critiques. Ipsen estime donc que l'impact de cette pandémie restera limité. Néanmoins, compte tenu du ralentissement économique général, des performances d'Ipsen en Chine depuis le début de l'année, des interactions limitées avec les professionnels de santé et des incertitudes liées à la durée et l'ampleur de la crise sanitaire, Ipsen a décidé de suspendre ses objectifs financiers 2020 annoncés en février dernier. À ce stade, il n'est pas possible de quantifier son impact sur les états financiers du Groupe. De nouvelles informations seront communiquées à mesure que la situation évoluera.

"Nos équipes à travers le monde partagent un objectif essentiel : garantir l'accès à nos médicaments pour les patients", a déclaré Aymeric Le Chatelier, Directeur général et Directeur financier d'Ipsen. "Nous travaillons en étroite collaboration avec nos fournisseurs nationaux et internationaux pour surveiller l'approvisionnement en biens et services, afin de poursuivre nos activités de façon aussi fluide que possible. Nous ne prévoyons aucune pénurie à ce stade."

Le Groupe bénéficie d'une situation financière très solide avec les liquidités et financements nécessaires. Ipsen confirme sa proposition d'un dividende de 1 euro par action au titre de l'exercice 2019.