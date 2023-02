Ipsen : Cabometyx en association avec le nivolumab démontre des bénéfices en termes de survie pour le traitement en première ligne du cancer du rein avancé

(Boursier.com) — Ipsen annonce les résultats sur trois ans minimum - avec un suivi médian de 44 mois - de l'essai de Phase III CheckMate -9ER. Les données recueillies dans le cadre de l'étude démontrent que Cabometyx (cabozantinib) en association avec le nivolumab améliore le taux de survie et le taux de réponse après trois ans dans le traitement en première ligne de l'aRCC, par rapport au sunitinib. Ces résultats seront présentés à l'occasion de l'ASCO GU qui se tiendra du 16 au 18 février 2023.

Le RCC est le type de cancer du rein le plus courant et représente environ 90% des cas. S'il est détecté à un stade précoce, le taux de survie à 5 ans est élevé, mais pour les personnes atteintes d'un RCC métastatique avancé ou à un stade avancé, le taux de survie est beaucoup plus faible et s'élève à environ 12%.

"Malgré les progrès réalisés par la science et la médecine, les patients atteints d'un carcinome rénal métastatique, en particulier ceux considérés avec un risque plus élevé, ont besoin d'options de traitement qui prolongeront durablement leur durée de vie", a déclaré Mauricio Burotto, M.D., Directeur médical du Bradford Hill Clinical Research Center, à Santiago au Chili. "Avec les nouveaux résultats de l'essai CheckMate -9ER, nous avons désormais démontré que le nivolumab en association avec le cabozantinib pouvait améliorer durablement la survie et maintenir les bénéfices en termes de réponse chez les patients par rapport au sunitinib et ce, sur plus de trois ans, quelle que soit la classification de risque. Ces données renforcent également l'importance du schéma TKI-immunothérapie pour les patients et démontrent le potentiel de ce traitement pour modifier les attentes en matière de survie des personnes atteintes de ce cancer complexe."

Dans le cadre de l'essai CheckMate -9ER, les bénéfices en termes de survie globale (SG) ont été maintenus sur une période de suivi de trois ans. La SG médiane est significativement plus élevée chez les patients sous Cabometyx en association avec le nivolumab par rapport au sunitinib, à 49,5 contre 35,5 mois respectivement [rapport de risque (HR) 0,70 [intervalle de confiance (IC) 95% 0,56-0,87], p = 0,0014)], démontrant une réduction de 30% du risque de décès. De plus, la SG médiane s'est améliorée de 11,8 mois depuis la précédente collecte de données à 32,9 mois de suivi médian.