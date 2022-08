Ipsen : c'est validé !

(Boursier.com) — Ipsen recule de 1,2% à 97,60 euros, alors que le groupe et Marengo Therapeutics Inc ont annoncé la conclusion d'un partenariat stratégique afin de développer en phase clinique deux traitements candidats précliniques à partir de la plateforme STAR de Marengo. Cette collaboration bénéficiera non seulement de l'expertise unique de Marengo en 'R&D' concernant un nouveau mécanisme d'activation des lymphocytes T, mais aussi de la présence internationale d'Ipsen en oncologie dans le cadre du développement clinique et de la commercialisation.

Conformément aux conditions du contrat, Ipsen effectuera un premier paiement de 45 millions de dollars, ainsi que des versements ultérieurs qui pourront s'élever jusqu'à un total de 1,592 milliard de dollars si toutes les étapes sont respectées, en plus du paiement de redevances progressives sur les ventes. Marengo assurera le développement préclinique et assumera les coûts associés jusqu'au dépôt de la demande d'approbation des nouveaux médicaments expérimentaux auprès

des autorités américaines (FDA). Ipsen sera en charge du développement clinique et de la commercialisation.

Grâce à la solide expérience de nos équipes et de celles de Marengo en matière de développement et de commercialisation de médicaments en oncologie, nous pourrons exploiter tout le potentiel des traitements candidats et ce, pour de nombreuses indications de cancer.

Parmi les derniers avis de brokers, Berenberg a ajusté la mire sur Ipsen de 98 à 102 euros en conseillant de 'conserver' le dossier.