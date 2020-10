Ipsen : bien reçu

(Boursier.com) — Ipsen monte de 3,6% à 78,35 euros ce jeudi. Au troisième trimestre, les activités du groupe ont progressivement repris malgré l'impact de la COVID19. Ipsen enregistre une croissance des ventes de 2,2% à taux de change constant (ventes publiées en baisse de 1,8%), portée par la croissance de 5,1% des ventes en Médecine de Spécialité, malgré l'impact continu de la COVID-19.

Les bonnes performances réalisées au troisième trimestre ont permis d'enregistrer une croissance des ventes de 2,8% à taux de change constant (ventes publiées en croissance de 1,5%) depuis le début de l'année.

Le groupe a confirmé ses objectifs financiers suivants pour l'exercice en cours : une croissance des ventes du Groupe supérieure à 2% à taux de change constant, avec un impact défavorable des devises anticipé de l'ordre de 1,5% sur la base du niveau des taux de change à fin septembre, et une marge opérationnelle des activités supérieure à 30% des ventes...

Portzamparc souligne que cette publication est "en ligne" avec ses attentes et qu'elle conforte son scénario et son TP à 85,20 euros.