Ipsen : au rebond !

(Boursier.com) — Ipsen remonte de plus de 5% ce jeudi à 72 euros, alors que la SG est repassée à l''achat' sur le dossier en visant un cours de 88 euros. Jefferies avait déjà réajusté son objectif de cours à 76 euros récemment, tout en restant à 'conserver'. Morgan Stanley avait quant à lui dégradé le titre à 'pondération en ligne'. L'analyste estimait qu'Ipsen pouvait avoir une valorisation attrayante, il n'en reste pas moins qu'il demeure une incertitude sur les perspectives à moyen terme du groupe, un manque de catalyseurs "imminents", des risques d'exécution en matière d'opérations de croissance externe et la menace des génériques qui plane sur Somatuline...

La dernière journée investisseurs a apporté peu de visibilité et "quelques déceptions", ajoutait l'analyste dont l'objectif a été abaissé à 85 euros sur le dossier.