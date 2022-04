(Boursier.com) — Le groupe Ipsen annonce une croissance des ventes totales du T1 de 9,6% à taux de change constant (+12,5% en données publiées) à 687,9 ME.

David Loew, Directeur général d'Ipsen, a déclaré : "Nos performances réalisées au cours du premier trimestre traduisent la bonne exécution de notre stratégie sur l'ensemble de l'activité. Les ventes réalisées sont conformes à nos attentes, avec une croissance à deux chiffres de Décapeptyl, Dysport, Cabometyx et Onivyde. Nos objectifs financiers pour l'année, qui anticipent une augmentation de la concurrence sur Somatuline, sont confortés par la solide plateforme de croissance que constituent nos principales marques innovantes.

En parallèle de la nouvelle soumission réglementaire prévue pour le palovarotène auprès des autorités américaines au premier semestre de cette année, d'importants résultats d'études cliniques sont attendus au second semestre. Nous continuons également de renforcer notre portefeuille de produits en 'R&D' grâce à notre stratégie d'innovation externe. C'est une période passionnante pour Ipsen alors que nous poursuivons la mise en oeuvre de notre stratégie, produisons des résultats solides, développons notre portefeuille de produits en 'R&D' et nous nous focalisons, ensemble, pour les patients et la société."

Objectifs financiers pour 2022

Ipsen confirme aujourd'hui ses objectifs financiers pour l'exercice 2022, excluant toute contribution de l'activité en Santé Familiale:

Croissance des ventes totales du Groupe supérieure à 2%, à taux de change constant2. Sur la base des taux de change au premier trimestre 2022, Ipsen anticipe un effet favorable des devises de l'ordre de 2% pour l'exercice 2022

Marge opérationnelle des activités supérieure à 35% des ventes totales du Groupe, hors impact potentiel d'investissements additionnels dans le cadre de l'innovation externe

Ces objectifs intègrent pour Somatuline de nouveaux lancements du générique du lanréotide attendus dans d'autres pays de l'Union européenne, ainsi qu'une augmentation de la pression concurrentielle aux États-Unis.