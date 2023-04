Ipsen annonce une croissance de ses ventes à 741,9 ME au T1

(Boursier.com) — Ipsen annonce une croissance de ses ventes de 5,7% à taux de change constant à 741,9 ME au T1, soit +7,8% en données publiées, tirée par les performances des plateformes de croissance, en hausse de 14,7%, avec une augmentation de 25,2%1 pour Dysport (abobotulinumtoxinA) et de 31% pour Cabometyx (cabozantinib). Contribution des produits récemment acquis Tazverik (tazemetostat) et Bylvay (odevixibat) à la performance des ventes.

-Finalisation de l'accord de fusion définitif d'acquisition d'Albireo, renforçant la présence du Groupe dans les Maladies Rares.

-Confirmation des dates par les autorités réglementaires américaines pour statuer sur l'approbation de Bylvay dans le syndrome d'Alagille et du palovarotène dans la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP).

-Confirmation des objectifs financiers annuels pour l'exercice 2023, avec une croissance du chiffre d'affaires Groupe supérieure à 4% à taux de change constant et une marge opérationnelle des activités d'environ 30% du chiffre d'affaires Groupe.