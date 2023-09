Ipsen annonce un changement à la direction de sa 'R&D'

(Boursier.com) — Ipsen , groupe biopharmaceutique mondial de spécialité, annonce aujourd'hui la nomination de Christelle Huguet au poste de Vice-Présidente exécutive, Directrice de la Recherche et du Développement. Elle succédera à Howard Mayer, Vice-Président exécutif et Directeur de la Recherche et du Développement, qui quittera Ipsen le 22 septembre après avoir pris la décision de prendre sa retraite.

Christelle Huguet fera partie de l'Executive Leadership Team (ELT) et reportera directement au Directeur Général d'Ipsen, David Loew. Elle succédera à Howard dès son départ du Groupe. Elle a rejoint Ipsen en mai 2020 en tant que Vice-Présidente senior, Directrice de la Recherche, de l'Innovation Externe et du Développement Précoce (REED).

Christelle Huguet a mis en place une organisation REED flexible et dynamique au niveau mondial, structurée autour des trois aires thérapeutiques d'Ipsen (l'Oncologie, les Maladies rares et les Neurosciences), allant de la sélection de la cible thérapeutique jusqu'au développement clinique.