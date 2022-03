Ipsen annonce son investissement dans un dispositif électronique innovant d'auto-injection

(Boursier.com) — Ipsen a annoncé aujourd'hui son investissement dans un nouveau dispositif électronique d'auto injection de Somatuline Autogel / Somatuline Depot (lanreotide) à la pointe de l'innovation, en vue d'améliorer l'administration et l'expérience d'injection des patients. Le nouveau dispositif sera fabriqué en collaboration avec Phillips-Medisize, leader mondial des solutions de conception, de développement et de fabrication de médicaments.

Le Groupe prévoit par ailleurs d'accroître ses investissements dans le site de fabrication d'Ipsen à Signes (France). Cette étape importante a pu être franchie grâce aux 20 années d'expérience d'Ipsen avec Somatuline Autogel / Somatuline Depot. L'annonce faite ce jour marque la quatrième génération de dispositifs conçus pour administrer ce médicament.

Malgré les progrès technologiques, des preuves concrètes suggèrent que les personnes atteintes de tumeurs neuroendocrines gastro-entéro-pancréatiques ou d'acromégalie ressentent encore souvent une douleur et de l'inconfort lorsqu'elles reçoivent des injections.

Le nouveau système d'administration améliorera l'expérience du patient lors de l'administration de Somatuline Autogel / Somatuline Depot grâce à son appareil motorisé, composé d'un dispositif d'injection électronique réutilisable et d'une cartouche jetable avec une aiguille d'injection nettement plus fine qui permet une injection contrôlée et prolongée. Ce nouveau dispositif vise à améliorer l'expérience d'injection, en particulier pour les soignants et les patients éligibles qui opteraient pour l'administration indépendante de Somatuline Autogel, par exemple l'auto-injection ou l'injection par le conjoint.

L'expérience acquise par Ipsen avec Somatuline Autogel / Somatuline Depot a permis de mieux comprendre les défis des patients vivant avec des tumeurs neuroendocrines gastro entéropancréatiques, le syndrome carcinoïde ou l'acromégalie. Les progrès en matière d'administration sont importants, car ils contribuent à atténuer les défis physiques du traitement pour le patient, son aidant et son équipe de soins de santé, en particulier pour les patients qui suivent des traitements à long terme.