Ipsen annonce le départ de son Directeur général David Meek

(Boursier.com) — Ipsen annonce aujourd'hui la démission de David Meek de son poste de Directeur Général ; il quittera le Conseil d'Administration d'Ipsen à compter du 31 décembre 2019 pour poursuivre une nouvelle opportunité professionnelle et rejoindre FerGene en qualité de Président et Directeur général.

"Le Conseil d'Administration remercie David pour son leadership et ses loyaux services envers Ipsen depuis 2016 et lui souhaite le meilleur succès dans ses projets futurs" a déclaré Marc de Garidel, Président du Conseil d'Administration.

"Ce fut un honneur pour moi de travailler avec la formidable équipe d'Ipsen", a déclaré David Meek. "Je suis fier des réalisations que nous avons accomplies ensemble et que Ipsen soit aujourd'hui l'une des entreprises du secteur qui connait la plus rapide progression".

Le Conseil d'Administration a décidé de nommer Aymeric Le Chatelier, actuellement Vice-Président exécutif, Directeur financier Groupe en tant que Directeur général par intérim, en remplacement de David Meek à compter du 1er janvier 2020. La création d'un " Bureau du Directeur général " rassemblant Harout Semerjian, Executive Vice-President & Chief Commercial Officer et Richard Paulson, Executive Vice-President and Chief Executive Officer of Ipsen North America, et travaillant en étroite collaboration avec le Directeur général par intérim et le Conseil d'Administration assurera la transition et continuera d'oeuvrer en faveur de l'amélioration de la vie des patients grâce à des médicaments innovants en oncologie, en neurosciences, en maladies rares et en santé grand public.

Le Conseil d'administration a demandé au Comité des nominations, présidé par Carol Xueref, de mener un processus de recherche afin d'identifier le prochain Directeur Général.