Ipsen annonce l'extension de son OPA sur les actions d'Albireo Pharma au 1er mars

(Boursier.com) — Ipsen annonce l'extension de son offre publique d'achat sur les actions d'Albireo Pharma Inc au 1er mars 2023.

Ce délai supplémentaire permettra de satisfaire la condition HSR, comme le prévoit l'accord de fusion.

Les actionnaires d'Albireo sont invités à apporter leurs actions à l'offre dès aujourd'hui.

Ipsen S.A. a annoncé que sa filiale détenue indirectement à 100%, Anemone Acquisition Corp, avait prolongé le délai de validité de son offre publique d'achat annoncée précédemment en vue d'acquérir la totalité des actions ordinaires émises et en circulation d'Albireo Pharma, Inc. (NASDAQ : ALBO) au prix net de 42$ par action, payable au détenteur en numéraire, sans intérêt et après les retenues à la source applicables, auquel s'ajoute un Certificat de Valeur Garantie (CVG) par Action contractuel non transférable, jusqu'à 23h59, heure de l'Est, le mercredi 1er mars 2023, sauf en cas de nouvelle prolongation.

L'offre publique d'achat devait auparavant expirer une minute après 23h59, heure de l'Est, le mardi 21 février 2023. L'ensemble des autres modalités et conditions de l'offre publique d'achat restent inchangées.

Chaque CVG donnera droit à son détenteur à un paiement unique en numéraire, de 10$ net par CVG, sans intérêt et après les retenues à la source applicables, sous réserve de l'atteinte d'une certaine étape dont les conditions sont décrites dans l'offre publique d'achat datée du 23 janvier 2023 (ainsi que tout complément ou toute modification à l'offre publique d'achat) et dans la lettre d'envoi correspondante.

L'offre publique d'achat a été prolongée en vue d'accorder un délai supplémentaire afin que la condition relative à l'expiration ou à la levée de la période d'attente (et toute prolongation de celle-ci) prévue par la loi américaine Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976 telle qu'amendée ("condition HSR") soit satisfaite