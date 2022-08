Ipsen annonce l'extension de son offre publique d'achat des actions d'Epizyme Inc

(Boursier.com) — Ipsen S.A. a annoncé aujourd'hui que sa filiale détenue indirectement à 100% Hibernia Merger Sub, Inc. (Acquéreur) a prolongé le délai de validité de son offre publique d'achat annoncée précédemment en vue d'acquérir la totalité des actions ordinaires en circulation (les Actions) d'Epizyme, Inc. (NASDAQ : EPZM (Epizyme) au prix de 1,45$ par action, payable au détenteur en numéraire, sans intérêt et après les retenues à la source applicables, auquel s'ajoute un Certificat de Valeur Garantie (CVG) par Action non-transférable, jusqu'à 23h59, heure de l'Est, le jeudi 11 août 2022, sauf en cas de nouvelle prolongation.

L'offre publique d'achat devait auparavant expirer une minute après 23h59, heure de l'Est, le lundi 8 août 2022. Toutes les autres modalités et conditions de l'offre publique d'achat restent inchangées.

Chaque CVG donne droit à son détenteur à un ou plusieurs paiements en numéraire, jusqu'à 1,00$ par CVG, sous réserve de l'atteinte de certaines étapes dont les termes et les conditions sont décrites dans l'Offre d'Achat datée du 12 juillet 2022 (ainsi que tout complément ou toute modification à l'Offre d'Achat) et dans la Lettre d'Envoi (Letter of Transmittal) correspondante.

L'offre publique d'achat a été prolongée en vue d'accorder un délai supplémentaire afin que la condition relative à l'expiration ou à la levée de la période d'attente (et toute prolongation de celle-ci) prévue par la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976 telle qu'amendée (la "condition HSR") soit satisfaite.

Computershare Trust Company, N.A., dépositaire et agent payeur dans le cadre de l'offre publique d'achat, a indiqué qu'à 17h00, heure de l'Est, le 4 août 2022, environ 42,256,760 actions avaient été valablement apportées dans le cadre de l'offre publique d'achat et n'ont pas été valablement retirées, soit environ 25% des actions en circulation au 6 juillet 2022. Les actionnaires qui ont déjà apporté leurs actions dans le cadre de l'offre publique d'achat ne sont pas tenus d'apporter à nouveau leurs actions ni de prendre d'autre

mesure à la suite de la prolongation l'offre publique d'achat.