Ipsen affiche une croissance de ses ventes publiées de 9,6% au premier trimestre

Ipsen affiche une croissance de ses ventes publiées de 9,6% au premier trimestre









(Boursier.com) — Ipsen a poursuivi une solide croissance des ventes du Groupe de 9,6% (ventes publiées) au premier trimestre 2020, soit 8,7% à taux de change constant à 654,6 ME. Les ventes de Médecine de spécialité ont progressé de 12,5%, tirées par la poursuite d'une forte croissance à deux chiffres de Somatuline (lanréotide) ainsi que la croissance continue de Cabometyx (cabozantinib) et Décapeptyl (triptoréline).

Les ventes de Santé Familiale ont reculé de 21,9%, principalement en raison de la centralisation des achats dans le réseau hospitalier et de l'impact négatif lié au COVID-19 en Chine.

L'activité est restée solide au premier trimestre 2020 en dépit de la crise du COVID-19, qui a eu un impact limité sur les ventes en raison de l'augmentation des volumes de commandes en Oncologie dans certains pays européens au mois de mars. Cette accélération a compensé le ralentissement de la demande en Chine aux mois de février et mars qui a néanmoins affecté de manière significative les ventes en Santé Familiale.

Ipsen continue d'exploiter tous ses sites de production et suit de près l'évolution de la situation. Les niveaux de stocks actuels sont suffisants et le Groupe n'anticipe aucune difficulté dans la chaîne d'approvisionnement et continuera à fournir les médicaments aux patients. À ce jour, l'impact sur les essais cliniques est également limité malgré un ralentissement général du recrutement de nouveaux patients et de l'intégration de nouveaux sites aux essais cliniques en cours en Europe et aux États-Unis. Les perturbations restent minimes dans l'approvisionnement en médicaments pour les patients participant aux essais.

Ipsen continue de tout mettre en oeuvre pour garantir aux patients l'accès aux traitements et minimiser autant que possible les répercussions de la pandémie dans leurs communautés. La plupart des employés d'Ipsen dans le monde travaillent aujourd'hui à domicile, à l'exception principalement des sites de fabrication et de distribution. Les équipes commerciales du Groupe continuent d'interagir virtuellement avec les professionnels de santé.

Au deuxième trimestre 2020, la situation en Chine devrait s'améliorer à mesure que l'activité reprend son cours. Cependant, même si Ipsen dispose d'un portefeuille durable et solide en Oncologie, composé principalement de traitements hautement différenciés à longue durée d'action pour des pathologies critiques, les retards de diagnostics et d'identification de nouveaux patients vont probablement affecter les ventes. Les reports d'injections devraient également avoir un effet négatif sur les ventes et les revenus de Dysport dans les marchés thérapeutique et esthétique.

Priorités à court terme en 2020

Ipsen reste focalisé sur les priorités suivantes à court terme : - COVID-19 : Ipsen protège la santé et la sécurité de ses collaborateurs et assure la continuité de la mise à disposition de ses médicaments pour les patients. Le Groupe se prépare à la reprise des activités et à préserver sa rentabilité ainsi que sa génération de Cash-Flow. - Recherche du prochain Directeur général : le Conseil d'administration progresse dans la recherche du prochain Directeur général et ne prévoit aucun retard lié au COVID-19. - Programme du palovarotène : Ipsen entend échanger avec la FDA et d'autres autorités réglementaires afin d'identifier la population de patients éligibles au traitement et définir la voie réglementaire à suivre pour le palovarotène dans la FOP.

Assemblée Générale des Actionnaires 2020

L'Assemblée Générale des Actionnaires se déroulera le 29 mai 2020 à huis clos, sans la présence physique des actionnaires. Elle sera diffusée via un lien accessible depuis le site web d'Ipsen. Ipsen demandera à ses actionnaires de voter à distance et de soumettre leurs questions à l'avance.

Par ailleurs, le Groupe confirme la proposition d'une distribution de 1 euro par action au titre de l'exercice 2019, versée le 5 juin 2020. La date de détachement du coupon est fixée au 3 juin 2020.