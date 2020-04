Ipsen : accélère après les annonces

(Boursier.com) — Ipsen grimpe de 8,6% à 63,40 euros ce mercredi, alors que le groupe a poursuivi une solide croissance de ses ventes de 9,6% (ventes publiées) au premier trimestre 2020, soit 8,7% à taux de change constant à 654,6 ME. Les ventes de Médecine de spécialité ont progressé de 12,5%, tirées par la poursuite d'une forte croissance à deux chiffres de Somatuline (lanréotide) ainsi que la croissance continue de Cabometyx (cabozantinib) et Décapeptyl (triptoréline).

Les ventes de Santé Familiale ont reculé de 21,9%, principalement en raison de la centralisation des achats dans le réseau hospitalier et de l'impact négatif lié au COVID-19 en Chine.

L'activité est restée solide au premier trimestre 2020 en dépit de la crise du COVID-19, qui a eu un impact limité sur les ventes en raison de l'augmentation des volumes de commandes en Oncologie dans certains pays européens au mois de mars. Cette accélération a compensé le ralentissement de la demande en Chine aux mois de février et mars qui a néanmoins affecté de manière significative les ventes en Santé Familiale... "Malgré une bonne résistance au T1, nous attendons toutefois un impact Covid-19 plus important au T2" estime Portzamparc qui souligne que "malgré une belle progression vs T1-2019, il convient de noter que les ventes de Somatuline ont pour la première fois été inférieures à celles du trimestre précédent, ce qui laisse penser à une atteinte du pic de vente".

L'Assemblée Générale des actionnaires se déroulera le 29 mai 2020 à huis clos, sans la présence physique des actionnaires. Elle sera diffusée via un lien accessible depuis le site web d'Ipsen. Ipsen demandera à ses actionnaires de voter à distance et de soumettre leurs questions à l'avance...

Par ailleurs, le groupe a confirmé la proposition d'une distribution de 1 euro par action au titre de l'exercice 2019, versée le 5 juin 2020. La date de détachement du coupon est fixée au 3 juin 2020...