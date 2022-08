Ipsen a finalisé l'acquisition de la société américaine Epizyme

(Boursier.com) — Le laboratoire Ipsen a confirmé la finalisation de l'accord de fusion définitif pour l'acquisition de la société américaine Epizyme. Selon les termes de la transaction, Ipsen acquiert la totalité des actions en circulation d'Epizyme au prix de 1,45 dollar par action auquel s'ajoute un Certificat de Valeur Garantie (CVG) de 1 dollar par action. Epizyme opère désormais comme " une société du Groupe Ipsen " suite à la clôture de l'acquisition.

Dans le cadre de la transaction, Ipsen acquiert le médicament principal d'Epizyme, Tazverik (tazemetostat), un inhibiteur d'EZH2 sans chimiothérapie, premier de sa catégorie, qui a obtenu l'approbation des autorités américaines (FDA) dans le cadre d'une procédure accélérée en 2020. Il est actuellement indiqué chez les adultes atteints d'un lymphome folliculaire (FL) récidivant ou réfractaire dont la tumeur est positive à une mutation EZH2, détectée par un test approuvé par la FDA, et qui a reçu au moins deux traitements systémiques antérieurs, chez l'adulte atteint d'un lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire qui ne dispose d'aucune alternative de traitement satisfaisante, ainsi que chez l'adulte et l'enfant âgé de 16 ans et plus atteints d'un sarcome épithélioïde métastatique ou localement avancé, non éligible à une résection complète.

Ipsen acquiert également l'inhibiteur oral de SETD2 d'Epizyme candidat médicament en cours de développement, EZM0414, premier de sa catégorie, qui a obtenu de la FDA une procédure accélérée (" fast track designation ") en 2021. EZM0414 est en cours d'évaluation dans un essai de Phase I/Ib récemment lancé chez des patients adultes atteints d'un myélome multiple récidivant ou réfractaire ou d'un lymphome diffus à grandes cellules B, ainsi qu'un portefeuille de programmes précliniques axés sur des cibles épigénétiques.