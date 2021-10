IPO : Volvo Cars revoit ses ambitions à la baisse

(Boursier.com) — Moindre appétit pour le risque dans un environnement plus volatil, plus grande sélectivité des investisseurs, multiplication des IPO... La liste des raisons ayant poussé Volvo Cars a opté pour le bas de fourchette pour son introduction à Stockholm est assez fournie et pourrait laisser présager un retour en bourse difficile pour le constructeur automobile.

Propriété de la société chinoise Zhejiang Geely Holding, le groupe scandinave a en effet décidé de réduire la taille de son IPO tout en optant pour le bas de la fourchette indicative. Volvo Cars prévoit désormais lever environ 20 milliards de couronnes (2 milliards d'euros), contre une première estimation de 25 MdsC, à un prix de 53 couronnes par action.

Le début des échanges aura par ailleurs finalement lieu le 29 octobre à Stockholm, soit un jour plus tard qu'initialement prévu.

Volvo Car, dont le projet ambitieux est de ne vendre que des voitures entièrement électriques d'ici 2030, prévoit d'utiliser les fonds pour augmenter sa capacité de production afin de pouvoir presque doubler ses ventes annuelles, qui dépasseront 1,2 million de véhicules. Volvo Cars prévoit également de construire une usine de batteries en Europe. "Le produit de l'introduction en bourse, associé à notre bilan solide, garantira le financement de notre stratégie de transformation la plus rapide et la réalisation de nos ambitions à la mi-décennie", a déclaré le PDG du constructeur, Hakan Samuelsson.

L'introduction en bourse de Volvo Cars sera particulièrement scrutée dans un secteur où les constructeurs automobiles traditionnels sont sous pression afin d'accélérer l'électrification de leurs gammes de véhicules. Geely avait déjà tenté d'introduire Volvo Cars en bourse en 2018, mais l'opération avait été annulée pour des questions da valorisation.