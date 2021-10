IPO : Volvo Car devrait être valorisé près de 20 milliards d'euros

(Boursier.com) — Volvo Car cherche à lever 25 milliards de couronnes (2,48 milliards d'euros) dans le cadre de son introduction en bourse à Stockholm, sans doute la plus importante de l'année en Europe. Propriété de la société chinoise Zhejiang Geely Holding, le constructeur scandinave offre des actions à un prix unitaire compris entre 53 et 68 couronnes dans le cadre d'une opération le valorisant environ 19,9 milliards d'euros, soit plus de deux fois la capitalisation actuelle de Renault. Le constructeur suédois avait été racheté par Zhejiang Geely il y a 11 ans à Ford Motor contre un chèque de 1,8 Md$.

Volvo Car, dont le projet ambitieux est de ne vendre que des voitures entièrement électriques d'ici 2030, prévoit d'utiliser les fonds pour augmenter sa capacité de production afin de pouvoir presque doubler ses ventes annuelles, qui dépasseront 1,2 million de véhicules. Volvo Cars prévoit également de construire une usine de batteries en Europe.

"Nous avons une stratégie très claire pour être une entreprise électrique en 2030 et nous sommes sur ce chemin depuis quelques années maintenant", a déclaré le PDG de Volvo Cars, Hakan Samuelssons dans une interview accordée à 'Bloomberg'. "Avec cela, bien sûr, nous pouvons sécuriser cette transformation, car bien sûr, ce n'est pas gratuit".

Le début des échanges doit avoir lieu le 28 octobre à Stockholm. Geely avait déjà tenté d'introduire Volvo Cars en bourse en 2018, mais l'opération avait été annulée pour des questions da valorisation.