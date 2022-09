IPO : Porsche devrait intégrer le TOP 5

(Boursier.com) — Porsche devrait intégrer le club des cinq. Le constructeur de voitures de luxe, qui finalise sa prochaine introduction en bourse, pourrait lever jusqu'à 9,4 milliards d'euros en cas d'opération réalisée dans le haut de la fourchette proposée, à avoir entre 76,50 et 82,50 euros par action. A ce niveau, la marque du groupe Volkswagen réaliserait la plus importante levée de fonds en Bourse en Europe depuis Glencore en 2011 (9,85 milliards de dollars) et la cinquième de l'histoire. Enel, Deutsche Telecom et Rosneft Oil occupent les trois premières places avec plus de 10 Mds$ levés.

En matière de valorisation, la marque du groupe Volkswagen pourrait se hisser au troisième rang puisqu'elle pourrait valoir environ 75 MdsE (en haut de fourchette). De quoi en faire la deuxième plus importante IPO de l'histoire de l'Allemagne et la troisième plus grande en Europe.