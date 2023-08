IPO : Esdec Solar Group viserait Wall Street

(Boursier.com) — Esdec Solar Group, la société néerlandaise spécialisée dans le solaire, pourrait s'introduire à Wall Street. Selon les sources de 'Bloomberg', la firme soutenue par Blackstone et Rivean Capital pourrait être valorisée plus de 5 milliards de dollars. Avec cette IPO, la société tente de répondre à la demande croissante des investisseurs pour les actifs verts, précisent les sources de l'agence. Esdec Solar viendrait s'ajouter à une liste croissante d'entreprises européennes cherchant à être cotées aux États-Unis. Fondé en 2004, le groupe développe et distribue des systèmes de montage et d'accrochage de panneaux solaires sur les toits. Aucune décision finale n'a encore été prise sur le moment et la taille de l'opération, souligne l'agence.