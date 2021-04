IPO : D-Day pour Coinbase !

(Boursier.com) — D -Day pour Coinbase. La principale plate-forme américaine d'échange de cryptomonnaies débarque ce mercredi à Wall Street dans le cadre d'une 'introduction directe'. Une première opération majeure de ce type pour le Nasdaq. Un prix de référence de 250 dollars par action a été fixé. A ce niveau, Coinbase serait valorisé environ 68 milliards de dollars. Mais comme le rappelle 'Bloomberg', il faudra attendre les premières négociations pour véritablement connaître la valeur de marché attribuée à la firme californienne alors que toutes les principales IPO directes ont été marquées par des premiers échanges nettement supérieurs au prix de référence. Une valorisation de plus de 100 Mds$ est ainsi évoquée par un grand nombre de spécialistes.

Dans le cadre d'une cotation directe, les actions d'une société commencent à être négociées sans que l'entreprise n'émette de nouvelles actions pour lever des fonds. Cela évite la dilution et, contrairement à une introduction en bourse traditionnelle, permet souvent aux investisseurs existants de la société de vendre leurs actions sur le marché sans attendre l'expiration de la période de blocage, qui est généralement de six mois.

Le Bitcoin au plus haut

Cette IPO intervient alors que le Bitcoin se négocie au plus haut de sa jeune histoire, au-dessus des 64.000$. La reine des cryptos avait dépassé pour la première fois le mois dernier le seuil symbolique des 60.000 dollars, porté notamment par la décision de Tesla d'y investir massivement et de l'accepter comme moyen de paiement. Son cours a été multiplié par plus de deux depuis le premier janvier.

"Les débuts de Coinbase "marqueront la première jonction officielle entre l'avenue financière traditionnelle et la voie cryptographique alternative", affirme Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote. "En tant que tel, un ajout réussi au Nasdaq devrait agir comme une approbation des crypto-monnaies par les investisseurs traditionnels".

Envolée des résultats

Profitant de l'explosion de la demande pour les devises numériques, Coinbase a indiqué la semaine passée qu'elle prévoyait d'enregistrer un bénéfice de 730 à 800 millions de dollars au premier trimestre 2021, soit plus du double de la totalité des profits engrangés en 2020. Et les revenus des trois premiers mois de 2021 ont probablement dépassé ceux de l'an passé, à près de 1,8 milliard de dollars.

"Ils vont construire une société de services financiers complète", a déclaré Barry Schuler, cofondateur de DFJ Growth qui, jusqu'à l'année dernière, siégeait au conseil d'administration de Coinbase. "Comme une version cryptographique d'un Goldman Sachs ou d'un Morgan Stanley".

Une activité risquée

Le business modèle de l'entreprise créée en 2012 dans un appartement de San Francisco par Brian Armstrong et Fred Ehrsam n'est toutefois pas exempt de risque. Les revenus de Coinbase dépendent en effet substantiellement des prix des crypto-actifs et du volume des transactions effectuées sur sa plateforme. "Si ces prix ou ce volume diminuent, notre activité, nos résultats d'exploitation et notre situation financière seraient affectés de manière négative", souligne le groupe dans son document réglementaire. Coinbase génère en effet la quasi-totalité de ses recettes à partir des frais de transaction soumis à ses clients.

Par ailleurs, si certains voient dans les cryptos un avenir tout tracé, d'autres restent encore sceptiques sur le potentiel de ce marché. "Le développement et la croissance futurs de crypto sont soumis à divers facteurs qui sont difficiles à prévoir et à évaluer. Si la crypto ne se développe pas comme nous le prévoyons, nos activités, nos résultats d'exploitation et notre situation financière pourraient être affectés de manière négative", avertit Coinbase. Le groupe reste également soumis à une forte concurrence ainsi qu'à un paysage réglementaire étendu et très évolutif. Toute modification défavorable des lois et de la réglementation pourrait ainsi lourdement peser sur ses finances.

Le Facebook de la décennie ?

Des obstacles potentiels qui n'empêchent pas certains investisseurs à croire dur comme fer à l'histoire de Coinbase. "Je pense que Coinbase est le Microsoft, Netscape, Google ou Facebook de cette décennie", affirme par exemple à 'Bloomberg TV' Garry Tan, fondateur et associé directeur d'Initialized Capital et investisseur initial dans Coinbase. "Lorsque les gens se demandent s'ils doivent investir dans Coinbase, faites un zoom arrière et pensez à ce que Crypto signifie pour la société à partir d'aujourd'hui".