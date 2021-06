IPO d'Aramis : l'occasion fait-elle le larron?

(Boursier.com) — PHE a échoué, Believe est entré par la petite porte et affiche une 1ère séance boursière catastrophique... Qu'en sera t-il d'Aramis? On ne boude pas notre plaisir de voir des entreprises de taille importante tenter leur chance en Bourse de Paris! Mais force est de constater que l'accueil est pour le moment assez rude!