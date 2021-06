IPO : bas de fourchette pour Believe ?

(Boursier.com) — Ce sera vraisemblablement le bas de fourchette pour l'IPO de Believe. Le groupe spécialisé dans l'accompagnement numérique d'artistes et de labels musicaux indépendant avait annoncé la semaine dernière qu'il comptait placer un maximum de près de 15,4 millions d'actions nouvelles, hors option de surallocation de 10%, à un prix fixé entre 19,50 et 22,50 euros par titre, ce qui lui donnerait une valorisation de 1,9 milliard à 2,1 milliards d'euros. Mais selon Reuters, qui cite un teneur de livres, la firme qui surfe sur le développement du streaming musical et des différentes plateformes numériques aurait finalement opté pour le bas de cette fourchette indicative.

Ce choix ne serait pas lié à un manque d'intérêt des investisseurs mais au souhait des actionnaires actuels de limiter la dilution de leur participation. D'ailleurs, les livres d'ordre pour cette offre publique, qui doivent être fermés mercredi, sont déjà totalement couverts depuis vendredi, selon Citigroup.

Les premiers échanges sont attendus jeudi sur le marché parisien.