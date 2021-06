IPO : Azelis bientôt en Bourse ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Azelis , le distributeur belge de produits chimiques spécialisés et d'ingrédients alimentaires, pourrait être coté en bourse d'ici quelques mois. Le fonds EQT, qui détient le groupe depuis 2018, travaillerait avec divers conseillers sur cette éventuelle introduction en bourse qui pourrait avoir lieu après l'été, croit savoir 'Bloomberg', en citant des personnes connaissant bien le dossier. Si les délibérations sont encore en cours, Azelis pourrait être valorisé environ 5 milliards d'euros dans le cadre de cette opération. Le calendrier et les paramètres retenus pourraient encore évoluer en fonction des conditions du marché et de l'appétit des investisseurs. Basée à Anvers, Azelis distribue des produits chimiques spécialisés utilisés dans tous les domaines, de la nutrition animale au nettoyage industriel. La société compte environ 2.500 employés, et des clients dans plus de 50 pays.