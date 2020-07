Invibes s'implante au Benelux

(Boursier.com) — Invibes Advertising, société spécialisée dans la publicité intégrée au coeur de contenus éditoriaux des sites media (in-feed), consolide son empreinte européenne en s'implantant au Benelux. La société ouvre un bureau à Anvers auquel seront affiliées deux antennes à Bruxelles et à Amsterdam. Après la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse et le Royaume-Uni, Invibes s'implante dans deux nouveaux pays en Europe en Belgique et aux Pays-Bas et totalise ainsi à date une présence dans huit pays européens. Tim Vergouts est nommé Directeur commercial d'Invibes Benelux et sera basé à Anvers. Il aura pour mission de développer les partenariats éditeurs et de promouvoir les formats in-feed auprès des annonceurs et agences média.