Invibes retrouve les 10 euros

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Invibes Advertising remonte sur les 10 euros ce mardi en bourse de Paris, en hausse de 2%, alors que le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 11,5 ME en croissance organique de +19%. Dans un contexte de structuration des équipes en vue d'accompagner les développements à l'international, les charges de personnels ont progressé de 36% et les charges externes de 15% sur la période.

Pour autant, malgré la hausse des investissements destinés à alimenter la croissance de long terme, la société est parvenue à maintenir un EBITDA de 1,3 ME, stable par rapport à 2019.

Invibes Advertising a affiché un résultat opérationnel de 570 KE, soit un repli de 21%. Le résultat net est ressorti positif à 214 KE vs. 591 KE. La trésorerie nette s'élève à 3,9 ME à fin décembre 2020, contre 2,4 ME à fin juin 2020. Parmi les derniers avis d'analystes, GreenSome Finance a remonté son objectif de cours de 11,22 à 12,01 euros en restant à l'achat sur le dossier.