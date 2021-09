Invibes : retour de flamme

(Boursier.com) — Invibes recule de près de 5% ce jeudi à 17,40 euros, alors que le groupe a pourtant affiché une forte croissance de +138% de son activité au cours des 6 premiers mois de son exercice à 8,7 ME. Cette croissance se traduit directement dans les résultats dans un contexte de poursuite des investissements pour accompagner la montée en charge des activités... L'EBITDA est ainsi multiplié par 18,6 à 1,1 ME sur la période et la marge EBITDA ressort ainsi à 12,4% du chiffre d'affaires total.

Le résultat net s'inscrit en territoire positif à +310 KE, contre une perte nette de -503 KE au 1er semestre 2020.

Parmi les derniers avis d'analystes, GreenSome Finance a relevé sa cible de 18,25 à 20,85 euros avec un avis à 'acheter'.