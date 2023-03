Invibes : lourde perte annuelle

(Boursier.com) — Après avoir enregistré un doublement de son chiffre d'affaires en 2021, Invibes Advertising a affiché une croissance globale de +20,5% en 2022.

Cette performance a été réalisée malgré la détérioration rapide des conditions de marché suite au ralentissement important du secteur de la publicité digitale au second semestre 2022, en lien avec les incertitudes et à l'environnement économique plus difficile en Europe.

L'EBITDA s'établit à -4,5 ME, contre 1,4 ME en 2021.

Il intègre des coûts de restructuration, des frais de recrutement et la suppression de services opérationnels...

Dans un contexte économique qui reste difficile, la société indique qu'elle ne pourra pas atteindre l'objectif de chiffre d'affaires 2024 précédemment annoncé.

Cependant, sa stratégie recentrée, conjuguée aux ajustements de coûts mis en oeuvre ces derniers mois, lui permettent de créer les conditions favorables en vue de poursuivre la croissance et de viser un retour à un EBITDA positif en 2023.