Invibes en vive croissance

Invibes en vive croissance









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2020, Invibes Advertising enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 1,7 ME en croissance organique de +41%. La dynamique commerciale s'est poursuivie sur la période malgré le début de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Bien que les performances enregistrées sur les premiers mois de l'année soient satisfaisantes, l'ensemble du marché publicitaire européen a été affecté par cette crise et Invibes "restera très attentif à son évolution dans les prochains mois".

La forte implantation du groupe en Europe et sa capacité à déployer des dispositifs de communication sur plusieurs pays seront des atouts décisifs pour bénéficier pleinement du rebond lorsque la situation se sera normalisée et que le marché publicitaire aura été réactivé.

Par ailleurs, dans la poursuite de son expansion européenne, Invibes a recruté une équipe de management au Royaume Uni avec la nomination de Caroline Lidington au poste de Country Director UK et de Joy Dean en tant que Partnership Director UK. Caroline Lidington cumule plus de 25 années d'expérience dans le domaine de la publicité digitale. Joy Dean a développé depuis 12 ans une forte expertise de la publicité digitale acquise auprès de spécialistes de la publicité sur mobile, comme Widespace et Ogury, et d'experts en marketing des données comme Exponential Interactive.