Invibes : chiffre d'affaires de 5,4 ME, en baisse de -6% au T1

(Boursier.com) — Invibes Advertising (Invibes), société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale, annonce son chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2023. Au 1er trimestre 2023, Invibes a enregistré un chiffre d'affaires de 5,4 ME en baisse de -6%, intégrant un référentiel exigeant avec un 1er trimestre 2022 qui avait enregistré un chiffre d'affaires en croissance de +67%.

Le trimestre est principalement pénalisé par la France et l'Italie, toujours marqués par le net ralentissement du secteur de la publicité digitale enregistré depuis le second semestre 2022 en Europe. En revanche, le Royaume-Uni et l'Allemagne reprennent de la vigueur et affichent de très bonnes performances ce trimestre avec des taux de croissance à 2 chiffres, portées par un fort rebond du marché de la publicité digitale dans ces pays sur la période.

Ce repli conjoncturel général ne remet pas en cause la trajectoire de croissance long terme de la société toujours favorable, portée par des fondamentaux solides et éprouvés et un positionnement unique dans le paysage concurrentiel.

Le lancement de solutions de ciblage toujours plus intelligent basées sur le big data

Invibes offre une proposition de valeur unique qui s'appuie sur l'exploitation de la puissance des solutions de ciblage intelligent basées sur le big data et des formats in-feed innovants et à fort impact.

Pour compléter son offre, Invibes a lancé au 1er trimestre 2023 plusieurs nouvelles solutions de ciblage intelligent afin de proposer à ses clients des campagnes toujours plus efficaces et leur apporter toujours plus de valeur :

Invibes Survey : solution interactive associant la force du branding à la collecte de commentaires direct d'utilisateurs quel que soit le sujet pour collecter des données clés en vue d'optimiser les campagnes futures et améliorerl'expérience client ;

Smart Targeting : une capacité de ciblage avancée pour développer et activer des segments de ciblage intelligents comme par exempleles habitudes de voyage des voyageurs fréquents, les clients fidèles d'un opérateur mobile ou ses utilisateurs préférant passer leur temps libre à la maison

Invibes Clean Data Room : permet aux annonceurs de télécharger, stocker et analyser les données de leurs propres clients liées à des événements - le tout de manière privée, sécurisée et légale, afin d'améliorer le ciblage des campagnes et enrichir leur connaissance des parcours clients

Perspectives 2023 : poursuite de la croissance et atteinte d'un EBITDA positif

La confiance affichée par Invibes dans sa capacité à poursuivre sa croissance en 2023 et au-delà, s'appuie sur un historique de croissance soutenue enregistré ces dernières années.

En 3 ans, entre le T1 2020 et le T1 2023, le chiffre d'affaires a ainsi été multiplié par plus de 3, représentant une croissance annuelle moyenne durant cette période de +46%. Cette performance illustre sa grande capacité d'adaptation aux évolutions du marché et sa résilience dans des contextes plus difficiles, comme ce fut le cas en 2020 lors de la crise sanitaire liée au covid, durant laquelle la société a enregistré une croissance de +19%.

Pour réussir, Invibes capitalisera également sur sa technologie unique qui s'articule autour d'un écosystème intégré appelé " Connected Walled Garden ". Basée sur des algorithmes propriétaires, cette technologie est un atout de différenciation majeur qui permet à la Société de se distinguer comme un acteur unique dans l'écosystème de la publicité digitale.

Au-delà de ce capital technologique puissant, Invibes pourra compter sur des fondamentaux solides et éprouvés, qui ont bâti son succès depuis sa création :

L'innovation, source de performances et d'efficacité des campagnes publicitaires et d'engagement utilisateurs ;

Le maillage international dans 15 pays, permettant une approche transversale, et la mise en place de dispositifs pan-européens recherchés par les grandes enseignes internationales ;

Un réseau d'éditeurs offrant une puissance de diffusion inégalée de ses campagnes (reach) ;

Des équipes expérimentées et orientées satisfaction clients ;

Des clients fidèles, en constante croissance, convaincus par les solutions d'Invibes Advertising qui génèrent des résultats bien au-dessus des standards du marché.

Fort de ces éléments structurants, Invibes affiche sa confiance en 2023 dans la réalisation d'une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires tout en retrouvant un EBITDA positif sur l'exercice.