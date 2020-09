Invibes Advertising : une perte de 515 kE au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020, Invibes Advertising enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 3,7 millions d'euros en croissance organique de +1,6%. Cette performance est d'autant plus remarquable que le marché français du display et de la vidéo affiche une baisse de -17% sur la période, au même titre que les autres marchés européens sur lesquels le Groupe est présent. Cette performance est le résultat d'une dynamique commerciale active qui s'appuie sur deux leviers stratégiques : la poursuite de la conquête commerciale par le gain de nombreuses grandes marques internationales et le renouvellement de la confiance de ses clients existants. Afin de maintenir une forte dynamique de ses ventes, Invibes Advertising a continué d'innover au 1er semestre

Invibes Advertising affiche un Ebitda en hausse de 77 kE à -58 kE (-135 kE au 1er semestre 2019), bénéficiant sur la période d'une maîtrise de ses charges d'exploitation. Cette évolution est d'autant plus notable qu'elle s'inscrit dans un contexte de poursuite de la structuration des équipes pour accompagner son expansion en Europe. La société rappelle être désormais présente dans huit pays : France, Espagne, Allemagne, Suisse, Royaume Uni, Italie, Belgique et Luxembourg. Elle a ainsi réalisé au 1er semestre le recrutement de 11 nouveaux collaborateurs, portant l'effectif total à fin juin à 84 personnes.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements pour un montant de 349 kE, Invibes Advertising affiche un résultat opérationnel de -427 kE, quasiment stable par rapport au 1er semestre 2019.

Le résultat net ressort à -515 kE (-415 kE un an plus tôt).

Malgré la poursuite de ses investissements pour accélérer son développement, le Groupe s'appuie toujours sur une structure financière solide caractérisée par des capitaux propres de 6,8 ME et une trésorerie nette de dettes de 2,4 ME à fin juin 2020.

Perspectives 2020