Invibes Advertising : renforce ses effectifs commerciaux

Invibes Advertising : renforce ses effectifs commerciaux









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A la publication de ses comptes du 1er semestre 2020, Invibes Advertising a indiqué renforcer son management.

D'une part, afin de répondre à l'attente forte des marques internationales à la recherche de dispositifs de campagnes menés à l'échelle pan-européenne, Invibes Advertising a nommé Yuri Loburets au poste nouvellement créé de Group Sales Director. Il aura pour mission de déployer rapidement une équipe commerciale et de structurer un dispositif pan-européen, fort des implantations du Groupe dans huit pays européens. Cette approche transversale met en valeur l'offre verticalisée par secteur adressé, aux grandes enseignes internationales clientes ou non du Groupe. La mise en place prochaine de ces dispositifs pan-européens devrait favoriser un accroissement naturel des budgets moyens des campagnes.

Yuri Loburets bénéficie d'une expérience forte dans la publicité, les médias et les technologies de marquage publicitaire avec une spécialisation sur les ventes stratégiques et le développement de partenariats internationaux. Avant de rejoindre Invibes Advertising, il a travaillé chez Egta, une organisation professionnelle basée à Bruxelles représentant plus de 150 grandes sociétés de publicité TV/vidéo et radio/audio dans le monde.

D'autre part, Invibes Advertising a retenu Ravi Ahluwalia comme directeur commercial à Hambourg, afin d'accompagner son développement en Allemagne. Présent depuis 2018 en Allemagne, Invibes Advertising est en effet implanté dans 4 villes -Munich, Düsseldorf, Francfort et Hambourg- pour couvrir l'ensemble de ce marché hautement stratégique pour le groupe, puisque l'Allemagne occupe l'une des premières places en Europe en termes d'investissements publicitaires dépensés. Ravi Ahluwalia cumule plus de 20 d'expérience dans le développement commercial notamment dans les domaines de la publicité, du marketing et des réseaux sociaux. Avant de rejoindre Invibes Advertising Ravi Ahluwalia était Directeur Commercial de Emetriq, une filiale du groupe Deutsche Telekom, spécialisée dans le reciblage publicitaire et dans la monétisation de la data.