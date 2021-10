Invibes Advertising présente ses équipes de management en Afrique du Sud, sur les marchés nordiques et en UAE

(Boursier.com) — Invibes Advertising, société de technologie avancée, spécialisée dans la publicité digitale , présente ses équipes de management sur les marchés récemment ouverts d' Afrique du Sud, nordiques et UAE.

En Afrique du Sud, Linda Snyman rejoint le Groupe en qualité de Country Director South Africa et annonce la nomination de Amy Hurle-Hill en tant que Head of Sales.

Linda Snyman cumule près de 25 ans d'expérience dans le secteur de la publicité. Auparavant, elle a exercé des fonctions commerciales et opérationnelles pour des spécialistes de la publicité digitale The SpaceStation, Media24 Newspapers et Clockwork.

Amy Hurle-Hill cumule près de six ans d'expérience dans le secteur des médias et du numérique. Jusqu'à récemment, elle occupait le poste de Digital Portfolio Manager au sein du groupe d'édition Arena Holdings. Avant cela, Amy Hurle-Hill était chargée de compte chez l'éditeur numérique AutoTrader. Amy est également membre du Youth Action Council de l'IAB Afrique du Sud.

Dans les pays nordiques, Niklas Bellander rejoint le Groupe en qualité de Country Director Nordics et annonce la nomination de Jan Nilsson en tant que Commercial Director Sweden.

Niklas Bellander cumule près de 20 ans d'expérience dans le secteur des médias. Auparavant, Il a notamment occupé le poste de Directeur du développement commercial pour SpotX et Smartclip, deux plates-formes de diffusion vidéo SSP/ad serving, ainsi que pour Adtoox, une entreprise spécialisée dans les technologies publicitaires. Il a également travaillé pendant dix ans dans une agence média.

Jan Nilsson cumule plus de 25 ans d'expérience dans la vente, dont 20 dans les médias. Auparavant, il a été Directeur des Ventes pour les pays nordiques chez Viacom et consultant en développement commercial chez Turner Nordics. Il a travaillé en étroite collaboration avec la plupart des grands réseaux mondiaux en développement et en vente dans le secteur de la vidéo en ligne en région EMEA.

Invibes Advertising est en cours de recrutement de Heads of Sales pour les bureaux de Copenhague et d'Oslo.

Aux Emirats Arabes Unis, Wissam Azzi rejoint le Groupe en qualité de Country Director UAE.

Wissam Azzi cumule 10 ans d'expérience dans le secteur de la publicité. Auparavant, il a été mediaplanner chez Carat puis a exercé des fonctions de direction commerciale successivement pour le spécialiste l'intelligence publicitaire Exponential et l'application mobile de vidéos sociales immersives 360VUZ.