Invibes Advertising poursuit son expansion internationale

(Boursier.com) — Après l'ouverture de 6 pays en 2021 -Belgique, Pays-Bas, pays nordiques, Afrique du Sud et Emirats Arabes Unis- Invibes Advertising poursuit sa forte expansion internationale en s'implantant en Europe centrale et orientale (CEE). En effet, Invibes Advertising ouvre deux nouveaux bureaux à Varsovie en Pologne, et à Prague en République Tchèque.

Ewelina Kluz est nommée Country Director d'Invibes CEE et dirigera le bureau de Varsovie en Pologne. Elle cumule plus de 14 années d'expérience dans le domaine des relations publiques et des médias. Petr Mares est nommé Commercial Director du bureau de Prague en République Tchèque. Il cumule plus de 14 ans d'expérience dans le domaine du marketing, des médias et de la technologie.