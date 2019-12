Invibes Advertising lance son format publicitaire Invibes Stories

Invibes Advertising lance son format publicitaire Invibes Stories









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La société de publicité digitale, Invibes Advertising, annonce le lancement d'Invibes Stories. Le principe de ce nouveau format est fondé sur l'idée que 92% des consommateurs veulent que dans les publicités, les marques leur racontent une histoire .

Ce nouveau format publicitaire aide les annonceurs à investir dans la narration de leur marque en créant une expérience immersive grâce à des images verticales et de courtes vidéos, diffusées les unes après les autres.