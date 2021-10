Invibes Advertising : forte croissance organique au 3e trimestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Invibes Advertising au 3e trimestre 2021 s'élève à 5,1 millions d'euros, en hausse de +80%. Sur le trimestre, de nombreuses grandes enseignes internationales ont ainsi choisi l'offre d'Invibes Advertising pour mener leurs campagnes publicitaires, notamment : El Corte Inglés, Ikea, Samsung, Jägermeister, Clarins, Vodafone, Audi, Mercedes, Bacardi, McDonalds, Amazon, Celio, Ford, Microsoft, Citroën, Nespresso, Domino's Pizza, Yamaha, Steve Madden, Aldi, Tefal, Siemens, Nivea, Suzuki, Nissan, Renault, Esprit, Unicredit, Jaguar, Toyota, Swarovski, Estee Lauder...

Ces trois trimestres consécutifs de forte croissance permettent à Invibes Advertising d'afficher en cumul sur 9 mois une progression de chiffre d'affaires de +113%, à 13,88 ME (6,5 ME voici un an).

Invibes Advertising est confiant dans le maintien d'un rythme de croissance soutenu au 4e trimestre 2021.