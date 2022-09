Invibes Advertising : du nouveau en Allemagne

(Boursier.com) — Invibes Advertising accélère son développement en Allemagne et sur la zone DACH : Allemagne, Autriche, Suisse.

Depuis l'ouverture de son premier bureau à Munich en 2018, Invibes Advertising a fortement étendu son empreinte en Allemagne, et plus largement sur la zone DACH, avec aujourd'hui 3 bureaux à Munich, Hambourg et Zurich, totalisant environ 25 collaborateurs, soit un doublement des équipes en un an. Porté par la forte demande de ces marchés, Invibes Advertising entend poursuivre la structuration commerciale en DACH, l'une des zones clés dans son développement en Europe, et source d'un potentiel de croissance parmi les plus prometteurs. En 2021, les dépenses dans la publicité digitale se sont élevées à 12,1 milliards d'euros en Allemagne (+16,5%), 1,7 MdsE en Autriche (+35,8%), et 2,8 MdsE en Suisse (+21,6%). L'Allemagne représente à elle seule l'un des 5 premiers marchés mondiaux de la publicité digitale et le 2ème européen après le Royaume-Uni.

Pour accompagner ses fortes ambitions, Invibes Advertising a nommé Daniel Daum comme Président du Conseil de Surveillance en Allemagne.

A mi-année 2022, Invibes Advertising a déjà enregistré sur la zone autant de campagnes programmées que pour toute l'année 2021, illustrant l'accélération actuellement en cours. Invibes Advertising a ainsi mené sur cette période de nombreuses campagnes publicitaires pour le compte d'enseignes internationales prestigieuses comme Aldi, Disney, Intel, Jaguar Land Rover, L'Oréal, Red Bull, Siemens.