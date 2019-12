Investissements d'Avenir : la France se dote d'une capacité de production d'information géospatiale 3D automatique

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La France se dote d'une capacité de production d'information géospatiale 3D automatique avec le projet AI4GEO.

Ce projet représente un investissement de 30 millions d'euros sur 4 ans. Il est financé à hauteur de 13,5 ME par le Programme d'Investissements d'Avenir, piloté par le Secrétariat général pour l'investissement (SGPI) et opéré par Bpifrance. La signature de ce contrat reflète la volonté de la France de se doter d'une filière à la pointe des nouvelles technologies dans le domaine de l'information géospatiale 3D , expliquent les partenaires.

L'information géospatiale 3D constitue un enjeu majeur pour de nombreux secteurs d'activité en plein essor, tels que le véhicule autonome, l'intelligence économique ou encore l'aménagement urbain. La disponibilité de volumes considérables de données d'imagerie par satellite, complétées par des données aéroportées ou in situ, rend désormais possible cette production 3D à grande échelle. Les nouvelles technologies d'intelligence artificielle et de Big Data permettront de garantir un niveau de qualité maîtrisé.

Le projet AI4GEO vise à développer une solution de production d'information géospatiale 3D automatique et à mettre en place de nouveaux services à valeur ajoutée, en utilisant des méthodes innovantes et adaptées à l'imagerie 3D. Il renforcera l'autonomie française dans le domaine, créera des leaders sur de nouveaux marchés, facilitera l'accès des PME à ces technologies et permettra la création de nouveaux emplois qualifiés.

Les deux axes d'intervention sont :

- le développement d'un ensemble de briques technologiques permettant la production automatique de cartographies 3D qualifiées et de couches d'information additionnelles (objets 3D et sémantique associée).

- l'adaptation de ces briques technologiques à différents services : cartographie 3D sémantique des villes, indicateurs macroéconomiques, aide à la décision pour la gestion de l'eau, transport autonome, moteur de recherche grand public et plateforme IT (technologies de l'information).

Rappelons qu'au sein du consortium AI4GEO, CS Group est coordinatrice du projet. Le Cnes, l'IGN, et l'Onera apporteront leurs données, savoir-faire et compétences en intelligence artificielle et traitement des données géospatiales pour la production d'information 3D sémantique. Ils assureront le lien avec les PME concernées. Les industriels traiteront les sujets suivants : cartographie 3D urbaine pour Airbus Defence and Space, environnement pour CLS, plateforme de développement R&D pour CS Group, transport autonome pour Geosat, intelligence économique pour QuantCube et moteur de recherche 3D pour Qwant.

Le projet est labellisé par les pôles de compétitivité Aerospace Valley, Cap Digital et Finance Innovation.