Inventiva : webcast à suivre le 19 novembre

(Boursier.com) — Inventiva organise un webcast consacré à la NASH avec la participation de 4 leaders d'opinion, le 19 novembre 2021 lors du The Liver Meeting 2021 organisé par l'American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD).

Après une introduction de Frédéric Cren (Président-directeur général et cofondateur d'Inventiva) et de Pierre Broqua (Directeur Scientifique et cofondateur d'Inventiva), l'événement sera composé de 5 abstracts scientifiques présentés lors du The Liver Meeting 2021 de l'AASLD, ainsi que 4 présentations à propos des dernières actualités autour du développement de lanifibranor et plusieurs éléments liés à la NASH. Des séances de questions-réponses dédiées sont également prévues.