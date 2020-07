Inventiva : une trésorerie suffisante jusqu'au 3e trimestre 2021

(Boursier.com) — Nouvelle communication d'Inventiva, qui cette fois, délivre son information financière du 1er semestre 2020. Au 30 juin 2020, la trésorerie et les équivalents de trésorerie d'Inventiva s'élevaient à 52,2 millions d'euros (46,9 ME au 31 mars 2020 et 35,8 ME au 31 décembre 2019). Les flux nets de trésorerie se sont établis à 16,4 ME au 30 juin (-19,6 ME au 1er semestre 2019). Les flux de trésorerie consommés par les activités opérationnelles s'élevaient à -10,7 ME au 1er semestre 2020 (-18,7 ME au 1er semestre 2019). Les flux nets de trésorerie générés par l'activité de financement se sont élevés à 28,1 ME au 1er semestre 2020 (-0,1 ME au 1er semestre 2019).

La société biopharmaceutique estime que sa trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 juin seront suffisants pour financer ses activités opérationnelles jusqu'au 3e trimestre 2021.