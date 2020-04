Inventiva : un point sur l'étude clinique NATIVE prévu le 4 mai

(Boursier.com) — Inventiva va organiser une présentation par webcast avec deux leaders d'opinion le 4 mai 2020 (16h00-17h30 heure de Paris) afin de faire un point sur son étude clinique de Phase IIb NATIVE évaluant lanifibranor pour le le traitement de la NASH en amont de la publication des principaux résultats prévue en juin 2020.

Avec la participation du Prof. Sven Francque (Hôpital Universitaire d'Anvers), co-investigateur principal de l'étude clinique NATIVE, et du Prof. Pierre Bedossa (Université Paris-Diderot), pathologiste principal en charge de l'analyse des biopsies de l'étude clinique NATIVE, Inventiva reviendra sur le design de l'étude et présentera les caractéristiques de la population de patients. À ce stade, l'étude reste en aveugle, conformément au protocole de l'étude.

Cet évènement, initialement prévu dans le cadre du International Liver Congress 2020 (European Association for the Study of the Liver) sera l'occasion de détailler la méthodologie d'analyse des biopsies des patients mise en oeuvre dans le cadre de l'étude clinique NATIVE et de comparer les différentes approches d'évaluation actuellement utilisées pour les études cliniques dans la NASH, notamment le score Steatose, Activité, Fibrose (" SAF ") et le score NAFLD Activity Score (" NAS ").