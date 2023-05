Inventiva : Toutes les résolutions soumises au vote ont été adoptées par ses actionnaires

(Boursier.com) — Inventiva , société? biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la ste?atohe?patite non alcoolique (NASH) et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait, annonce les résultats des votes de son Assemblée Générale Mixte.

L'Assemblée Générale Mixte s'est tenue le jeudi 25 mai à l'Hôtel Oceania Le Jura, 14 avenue Foch, à Dijon, sous la présidence de Monsieur Frédéric Cren, Président-Directeur Général et cofondateur d'Inventiva.

Monsieur Frédéric Cren a procédé aux formalités d'usage d'ouverture de la séance, notamment à la constitution du Bureau en désignant Madame Christelle Herbin et Monsieur Jean Volatier, en qualité de scrutateurs, ainsi que Monsieur Eric Duranson, en qualité de secrétaire de l'assemblée générale.

Toutes les résolutions soumises au vote ont été adoptées par ses actionnaires. En application de l'article R. 22-10-14 IV. du Code de commerce, l'Assemblée Générale Mixte a notamment approuvé, sans modification, la politique de rémunération des mandataires sociaux telle que présentée dans le Document d'Enregistrement Universel 2022 (Partie 3.5.1, pages 160 et suivantes).